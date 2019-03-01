Ağrılı kayakçılar yine zirvede

Türkiye Kayak Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve Ardahan Kayak tesislerinde düzenlenen Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışmaları sona erdi. Kayaklı Koşu 2. Etap Şampiyonası’nda, Ağrılı 8 kayakçı Türkiye birincisi oldu.

Kayak Federasyonu tarafından Ardahan Kayak Merkezinde klasik, serbest ve sprint kategorilerinde yapılan yarışlara, 17 ilden 260 sporcu katıldı.

Yarışlarda, Ağrılı kadın ve erkek kayakçılar başarılı bir mücadele sergileyerek 7 birincilik, 3 ikincilik, 4 de üçüncülük elde etti. Yarışları toplamda 14 madalya ile tamamlayan Ağrılı sporcular yine zirvede yer aldı.

Başarılı sporcular antrenörleri Akif Demirkaya, Erhan Dursun ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir’i makamında ziyaret etti.

Demir sporcularının başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, tüm kayakçılara bundan sonraki ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı diledi.

Antrenörler Erhan Dursun ve Arif Demirkaya, elde edilen başarı ile Türkiye’yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirterek, başarılarını kalıcı hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Gerçekleşen ziyarette Spor Şube Müdürü Cemil Budak’ta hazır bulundu.