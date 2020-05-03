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Aktüel

Ağrılı işadamı Kemal Çiftçi’den 250 ihtiyaç sahibi aileye yardım

Ağrılı Hayırsever İşadamı Kemal Çiftçi tarafından kentte 250 ihtiyaç sahibi aileye yardım etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 16:17:42 -
Ağrılı işadamı Kemal Çiftçi’den 250 ihtiyaç sahibi aileye yardım

Ağrılı Hayırsever İşadamı Kemal Çiftçi tarafından kentte 250 ihtiyaç sahibi aileye yardım etti.


Ankara’da sevilen Hayırsever İşadamı Kemal Çiftçi, her yıl Ağrı’da ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar yapıyor. Bu Ramazan Ayında belirlenen 250 ihtiyaç sahibi aileye yardım paketini gönderen Kemal Çiftçi, vatandaşların gönlüne taht kurdu. Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Kemal Çiftçi, “Doğduğumuz ve büyüdüğümüz Ağrı’dan hiçbir zaman kopmadık. Her zaman memleketime faydalı olmak için elimden geleni yapıyorum. Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım yapmak için yardım paketleri hazırladım. Elemanlarımızın belirlediği 250 ihtiyaç sahibe aileye yardım paketini gönderdim. Bundan sonra yine ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmaya devam edeceğim” dedi.

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