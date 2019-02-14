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Ağrılarınızın yanında fazla kilolarınıza da veda edin

Titreşimin medikal kullanımıyla gerçekleştirilen Andulasyon terapi sistemi, hem fazla kilolarınızdan kurtulmanıza hem de vücudunuzun çeşitli bölgelerindeki ağrılarınızdan kurtulmanıza yardımcı oluyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:55
Ağrılarınızın yanında fazla kilolarınıza da veda edin

Titreşimin medikal kullanımıyla gerçekleştirilen Andulasyon terapi sistemi, hem fazla kilolarınızdan kurtulmanıza hem de vücudunuzun çeşitli bölgelerindeki ağrılarınızdan kurtulmanıza yardımcı oluyor.


Fazla kilolardan kurtulmayı kolaylaştıran Andulasyon terapisi aynı zamanda bel, bacak, sırt ve boyun ağrılarından şikâyetçi olanların da imdadına yetişiyor. Titreşimin etkisiyle vücuttaki çeşitli sistemleri uyaran bu terapi sisteminde kan dolaşımı hızı artırılarak özellikle kadınların karın ve bacak bölgesindeki yağlanma problemlerinde olumlu sonuçlar elde ediliyor. Ağrı kesici özelliğiyle otonom sinir sistemini olumlu etkileyerek konforlu bir uyku sağlayan bu terapi sistemi, vücuttan toksik maddelerin de atılmasına yardımcı oluyor.


“Huzursuz bacak sendromu, bel ve boyun fıtığı gibi hastalıklarda başarıyla kullanmaktayız”


Ayrıca Andulasyon terapi sistemini huzursuz bacak sendromu, bel ve boyun fıtığı gibi hastalıkların tedavisinde de kullanıldığını belirten Fizyomer Terapia Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Başhekim Uzm. Dr. Türkan Tünerir, “Andulasyon terapi sistemimizle hastalarımızın bel, bacak, sırt ve boyun ağrılarını titreşim etkisiyle tedavi edebilmekteyiz. Özellikle bayanların karındaki ve bacak bölgesindeki yağlanma problemlerinde oldukça etkili. Kan dolaşımını artırarak bacaklardan toksik maddelerin atılmasını kolaylaştırıyor. Fazla birikmiş lenf dokusundaki lenf sıvısının da atılmasını sağlıyor. Özellikle metabolizmayı aktifleştirerek kilo vermeyi hızlandırıyor. Aynı zamanda ağrı kesici özelliğiyle de otonom sinir sistemini de olumlu etkileyerek daha iyi ve konforlu bir uyku sağlayabiliyor. Huzursuz bacak sendromu, bel fıtığı ve boyun fıtıkları gibi hastalıklarda başarıyla kullanmaktayız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:55
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