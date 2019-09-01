Ağrı’da Zafer Bayramı Badminton Turnuvası düzenlendi Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "30 Ağustos Zafer Bayramı Badminton Turnuvası" tamamlandı.

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "30 Ağustos Zafer Bayramı Badminton Turnuvası" tamamlandı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Badminton turnuvası, 15 Nisan Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Yıldızlar, Küçükler ve Minikler olmak üzere üç kategoride düzenlenen müsabakalarda 50 sporcu mücadele etti.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Sporcuların madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Badminton antrenörü Nevzat Alpaslan ve sporcu velileri tarafından takdim edildi

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