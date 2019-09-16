Ağrı’da Yetenek Taraması Veli Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Ağrı’da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Merkez okulların üçüncü sınıf öğrencilerine yapılan testler sonucunda projeye seçilen öğrencilerin velilerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda Spor Şube Müdürü Cemil Budak velilere toplantı hakkında bilgi verdi.

Budak konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen projenin amacı; sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak çocuk ve gençlerimizi sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaygınlaştırmak, toplumda spor yapma kültürü yerleştirmek, çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek ve yetenekli çocuklarımızın üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesini sağlamaktır.2018-2019 içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 81 ilde eş zamanlı yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi kapsamında, çocuğunuzun spora yatkınlığı yapılan tarama sonuçlarında belirlenmiş olup, bu öğrencilerimize 2,4 ve 6 aylık özel eğitimler olmak üzere il müdürlüğümüz antrenörleri tarafından özel spor eğitimleri verilecektir” dedi.

Budak, yaptığı açıklamanın ardından projenin devamında sporcu velilerinden kendilerine ve çocuklarına destek vermelerini istedi. Toplantı soru ve görüş bildirimleri ile sona erdi.