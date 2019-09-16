0553 313 94 23

Ağrı’da Yetenek Taraması Veli Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Ağrı’da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Merkez okulların üçüncü sınıf öğrencilerine yapılan testler sonucunda projeye seçilen öğrencilerin velilerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:11
Ağrı’da Yetenek Taraması Veli Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Ağrı’da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Merkez okulların üçüncü sınıf öğrencilerine yapılan testler sonucunda projeye seçilen öğrencilerin velilerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda Spor Şube Müdürü Cemil Budak velilere toplantı hakkında bilgi verdi.


Budak konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen projenin amacı; sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak çocuk ve gençlerimizi sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaygınlaştırmak, toplumda spor yapma kültürü yerleştirmek, çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek ve yetenekli çocuklarımızın üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesini sağlamaktır.2018-2019 içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 81 ilde eş zamanlı yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi kapsamında, çocuğunuzun spora yatkınlığı yapılan tarama sonuçlarında belirlenmiş olup, bu öğrencilerimize 2,4 ve 6 aylık özel eğitimler olmak üzere il müdürlüğümüz antrenörleri tarafından özel spor eğitimleri verilecektir” dedi.


Budak, yaptığı açıklamanın ardından projenin devamında sporcu velilerinden kendilerine ve çocuklarına destek vermelerini istedi. Toplantı soru ve görüş bildirimleri ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:11
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in sağlık durumu
    1. Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in..
    2. "Saudi Aramco saldırısı İran..
    3. Manchester United, De Gea'nın..
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik
    5. Adnan Menderes'in idam edilişinin 58...
    6. Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır?..
    7. Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları
    8. Serik’te iki günde iki ayrı yangın
    9. Avrupa Fair Play Birliğinden..
    10. Türk Hava Yolları THY İstanbul uçak..
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Bakan Kasapoğlu’ndan Cenk İldem’e..
    13. Validen o polislere başarı belgesi
    14. Hakkari'de "İlköğretim Haftası" kutlandı
    15. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde..
    16. Vali Çakacak, kaybolmaya yüz tutmuş..
    17. Trump: “İran’ın saldırıyla bağlantısı..
    18. Haliliye kırsalı yollarına kavuşuyor
    19. Bülent Arınç'ı eleştiren MHP'li başkan..
    20. Odunpazarı Belediyesi tiyatro..
    21. Vali Atik, Ahilik Haftasını kutladı
    22. Kolombiya'da uçak düştü: 7 kişi..
    23. KUFSAD karşı kıyıdan bir dostu..
    24. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    25. SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle..
    26. Düzce’de "şifalı" olarak bilinen su..
    27. Mısırlı iş adamından Sisi karşıtı..
    28. Altın Portakal festivalinden Selma..
    29. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
    30. 3 bin yıllık kanal turizme..
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!