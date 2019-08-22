Ağrı’da traktör devrildi: 1 ölü 8 yaralı
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.22 Ağustos 2019 Perşembe 17:44
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın Taşlıçay İlçesi Kumluca Köyünden, Tanrıverdi Köyüne ziyaret amaçlı giden traktör virajı alamayarak yaklaşık 30 metre derinliğinde şarampole devrildi.
Kazada traktör kasasında bulunan Bircan Kızılırmak olay yerinde hayatını kaybederken, Hülya Taşdemir, Nejla Kaya, Fatma Kaya, Azat Kaya, Ayşe Kaya, Nur Kaya, Yağmur Kaya ve Naz Kaya yaralandılar.
Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar.
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