Ağrı'da terör operasyonu: 6 kişi gözaltında
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.21 Kasım 2018 Çarşamba 11:50
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Taşlıçay ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda, 6 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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