THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Ağrı'da silahlı kavga: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Doğubayazıt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:26
Ağrı'da silahlı kavga: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Büyük Ağrı Caddesi inzibat köprüsü mevkiinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. 
Kavganın büyümesi üzerine Mustafa, Abdülmecit ve Abdulhadi Nakkuş kardeşler silahla vuruldu. 
Abdulhadi Nakkuş olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan diğer üç kişi ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen bir kişinin ise hastanede öldüğü öğrenildi. 
İki grup arasında meydana gelen kavga olay yerindeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:26
  1. Ağrı
  2. kavga

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Uysal İstanbullulara 3. Havalimanı müjdesi!
    1. Mevlüt Uysal İstanbullulara 3...
    2. Milli Takıma play-off şansı doğdu!
    3. Tüm mahalleyi pamuk yaprak kurtları..
    4. ABD Türkiye’ye yaptırımları kaldıracak..
    5. Doğubeyazıt'ta 3 kardeşe silahlı..
    6. Horlaması onun gelişmesine kötü engel..
    7. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 3..
    8. Arda Turan tutuklanacak mı?
    9. Suudi riyali dolar karşısında çakıldı
    10. Vahap Munyar'dan sosyal medya uyarısı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ için geç..
    12. Düzce'den enflasyonla mücadeleye destek!
    13. Ağrı'da silahlı kavga: 2 kişi öldü, 2..
    14. Böbrek naklinde ikizler daha şanslı
    15. Babamız, peygamber ocağı olduğunu..
    16. İmam Hatip Lisesi
    17. Çiftçiye mazot gübre ilaç desteği..
    18. ANKA Haber Ajansı çalışanları isyan..
    19. Kuzey Kore şart koştu! Trump çok kızacak
    20. Kendi iç dünyamızı düzeltelim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?