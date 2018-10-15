Ağrı'da silahlı kavga: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Büyük Ağrı Caddesi inzibat köprüsü mevkiinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Mustafa, Abdülmecit ve Abdulhadi Nakkuş kardeşler silahla vuruldu.

Abdulhadi Nakkuş olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan diğer üç kişi ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen bir kişinin ise hastanede öldüğü öğrenildi.

İki grup arasında meydana gelen kavga olay yerindeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı.