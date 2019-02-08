Ağrı'da silahlı kavga! 1'i polis 2 kişi yaralandı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında 1'i polis memuru olmak üzere 2 iki kişi yaralandı.

Olay, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinin en kalabalık caddelerinden Çiftepınar Mahallesi'ndeki pasajlar bölgesinde meydana geldi. Caddeden geçen iki ayrı araçtan inen kişiler, bilinmeyen bir nedenle birbirlerine ateş açtı. Polis memuru darbedildi Olayda, bir kişi silahla vurularak, yaralandı. Bu sırada caddede bulunan bir polis memuru ise olaya müdahale ederken, çevrede toplanan bazı kişiler tarafından darbedildi. Silahlı kavganın ardından bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Kavgaya karışanlardan silahla vurulan kişi ile darbedilerek hafif yaralanan polis memuru, bölgeye çağrılan ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlılar gözaltında Öte yandan, polis ekiplerinin çalışması sonucu kavgaya karışan zanlıların gözaltına alındığı bildirildi.

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