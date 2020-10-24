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Aktüel Ağrı'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Ağrı'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 19:52:30 -
Ağrı'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

E.Z. yönetimindeki 06 GRB 46 plakalı otomobil, Taşlıçay ile Diyadin ilçe sınırında bulunan Karapazar köyü yakınlarında devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 68 yaşındaki N.C. isimli kadın, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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