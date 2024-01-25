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Gündem Ağrı'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Gündem

Ağrı'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yeniakit Publisher
2024-01-25 10:16:00 -
Ağrı'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde feci bir kaza yaşandı. İran uyruklu yolcuları taşıyan otobüs buzlanma nedeniyle kaza yaptı, 11 kişi yaralandı.

Feci kaza, Saat 07.00 sıralarında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi istikameti çimento fabrikası önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göreoluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otobüs devrildi.

Otobüste bulunan İran uyruklu 11 yolcu yaralandı. Çevredekilerin Kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Doğubeyazıt Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralılar Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüste yaralanan 11 İran uyruklu yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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