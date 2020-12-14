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Aktüel Ağrı'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye para cezası
Aktüel

Ağrı'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:54:51 -
Ağrı'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye para cezası

AĞRI (AA) - Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce aralarında cami, konaklama yeri, nikah töreni, market ve restoran gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 510 noktada denetim yapıldı.

Taksi ve toplu ulaşım araçlarını da denetleyen ekipler, Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik yaptıkları çalışmalarda, karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen 8 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

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