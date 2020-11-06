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Aktüel Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 6 kişiye para cezası
Aktüel

Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 6 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:39:28 -
Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 6 kişiye para cezası

AĞRI (AA) - Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye 18 bin 900 lira cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında kafe, çay bahçesi, kıraathane, restoran, pazar yeri, cami ve spor salonu gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 306 noktada ekiplerce denetim gerçekleştirildi.

Ekipler bu kapsamda, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetledi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

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