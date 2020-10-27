  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza
Aktüel

Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-27 22:01:48 -
Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza

AĞRI (AA) - Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında cami, restoran, kafe, çay bahçesi, pazar yeri ve spor salonu gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 502 noktada ekiplerce denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetleme yaptı.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri tespit edilen 4 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş ve Kuruluş'un yapımcısı acı haberi duyurdu: Üzülerek öğrendim
Medya

Diriliş ve Kuruluş'un yapımcısı acı haberi duyurdu: Üzülerek öğrendim

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzen haberi duyurdu...
İslamiyet'i seçip Müslüman olmuştu... Fransa'ya isyan etti
Dünya

İslamiyet'i seçip Müslüman olmuştu... Fransa'ya isyan etti

Hollanda'da İslamiyet'i seçip Müslüman olan siyasetçi Arnoud Van Doorn, Fransa'da ayyuka çıkan İslam düşmanlığına çok sert tepki gösterdi. V..
İYİ Parti'li belediyeden şaşırtan hareket! MHP bayrağı astılar
Gündem

İYİ Parti'li belediyeden şaşırtan hareket! MHP bayrağı astılar

31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimde İYİ Parti’nin kazandığı Nazilli Belediyesi’ne, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bayrağı asıldı. Nazilli..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay