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Aktüel Ağrı'da kamu binaları ve bankalara HES kodu ile girilebilecek
Aktüel

Ağrı'da kamu binaları ve bankalara HES kodu ile girilebilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-02 23:54:14 -
Ağrı'da kamu binaları ve bankalara HES kodu ile girilebilecek

AĞRI (AA) - Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile tüm banka şubelerine girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu alma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte Vali Osman Varol başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Kovid-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek amacıyla kurul tarafından ilave tedbirler alındı.

Bu kapsamda, il genelindeki valilik, kaymakamlıklar ve bağlı kurumlar ile tüm kamu ve özel banka şubelerine girişlerde 4 Ekim Çarşamba gününden itibaren HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildi.

Bu kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

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