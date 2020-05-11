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Aktüel

Ağrı'da jandarma dere yatağına gizlenmiş 50 av tüfeği ile kaçak sigara ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 21:15:13 -
Ağrı'da jandarma dere yatağına gizlenmiş 50 av tüfeği ile kaçak sigara ele geçirdi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı İncesu köyü kırsalında dere yatağına gizlenmiş 50 havalı av tüfeği ile 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt ilçesi İncesu köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş piyasa değeri 200 bin lira olan 50 havalı av tüfeği ve 5 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

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