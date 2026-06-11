Ağrı’da işletmelere büyüme rehberi! KOSGEB destekleri tek tek anlatıldı

Ağrı’da işletmelerin üretim kapasitesini artırması ve dijital dönüşüm süreçlerini güçlendirmesi için KOSGEB destekleri masaya yatırıldı.

Toplantıda, güncel destek programlarının başvuru şartları, değerlendirme süreçleri ve sağlanan avantajlar hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı. İşletme temsilcileri, girişimciler ve yatırımcı adaylarının yoğun ilgi gösterdiği programda, katılımcıların soruları KOSGEB yetkilileri tarafından yanıtlandı.

Yapılan konuşmalarda, KOSGEB desteklerinin işletmelerin rekabet gücünün artırılması, üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve istihdama katkı sağlanması açısından önemli bir araç olduğu vurgulandı. Katılımcıların destek programları hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı bulduğu toplantıda, proje hazırlama ve geliştirme süreçlerine ilişkin rehberlik de sunuldu.

Yetkililer, işletmelerin ve girişimcilerin KOSGEB desteklerinden etkin şekilde yararlanmasının bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını belirterek, bilgilendirme faaliyetlerinin ilerleyen süreçte de sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıya KOSGEB yetkililerinin yanı sıra SERKA Koordinatörü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ile Ağrı Ticaret Borsası Başkanı da katıldı.