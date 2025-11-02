Ağrıda işçinin korkunç ölümü!
Ağrı'da bir inşaatta çalışırken üzerlerine beton parçaları düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir inşaatın dış cephesinde çalışan işçilerin üzerine beton parçası düştü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerince betonun altından çıkarılan Himmet V. ile Evren V., sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Himmet V. yapılan tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Evren V'nin ise tedavisi sürüyor.
Gündem
