  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağrı’da iki kamyonet çarpıştı 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
Aktüel

Ağrı’da iki kamyonet çarpıştı 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 20:28:01 -
Ağrı’da iki kamyonet çarpıştı 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da ik kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 1'i çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ağrı-İran kara yolunun Doğubayazıt ilçe merkezi girişindeki dört yol kavşağında, sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 02 KB 241 ve 04 D 2380 plakalı kamyonetler çarpıştı.

Kazada, her iki araçta bulunan Ramazan (37), Ahmet (31) ve Muhammed Baydar (11) ile Adem Sağlıcak (29) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerine gelen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Ağrı-İran kara yolundaki trafiği bir süre kontrollü olarak sağladı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi
Gündem

Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı instagram üzerinden bir canlı yayın açtı. Yayında Spinal muskuler atrofi (SMA) (doğuştan genetik ..
Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti
Gündem

Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun tehdit kokan “Ya Kanal Ya İstanbul” afişlerini söktü...
Sınırlarımıza 60 km mesafede! ABD'den skandal Türkiye hamlesi
Dünya

Sınırlarımıza 60 km mesafede! ABD'den skandal Türkiye hamlesi

Doğu Akdeniz'de hukuksuz hamlelerde bulunarak bölgede tansiyonu artıran Yunanistan, çareyi ABD'ye kucak açmakta buldu. Son zamanlarda Dedeağ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı