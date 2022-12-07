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Yerel Ağrı'da hayvan pazarında çıkan öldüresiye kavgada 4 kişi...
Yerel

Ağrı'da hayvan pazarında çıkan öldüresiye kavgada 4 kişi...

Ağrı canlı hayvan pazarında iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı sopalı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 16:38:00 -
Ağrı'da hayvan pazarında çıkan öldüresiye kavgada 4 kişi...

Ağrı canlı hayvan pazarında iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı sopalı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çevre Yolu üzerinde bulunan canlı hayvan pazarında çıktı.

İi grup arasında hayvan alım-satımı nedeni ile tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada iki grup birbirlerine sopalar ile saldırmaya başladı.

Kavgayı vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı.

Çevrede bulunan vatandaşlardan biri kavgayı ayırmak için silahla havaya ateş etti.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sopa darbeleri ile yaralanan 4 kişi Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. (İLKHA)

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