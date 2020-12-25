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Aktüel Ağrı'da girdikleri evde altın ve yüzük çalan 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Ağrı'da girdikleri evde altın ve yüzük çalan 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 21:48:46 -
Ağrı'da girdikleri evde altın ve yüzük çalan 2 zanlı tutuklandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir evde çaldıkları altın ve yüzükleri kuyumcuda bozdurdukları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, girdikleri evde altın ve yüzükleri çalan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Altın ve yüzüklerin Tutak ilçesinde bulunan bir kuyumcuya kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından bozdurulduğunu tespit eden ekipler, çevredeki kameraları inceledi.

İnceleme ve saha araştırmaları sonucunda tespit edilen 2 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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