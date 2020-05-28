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Aktüel

Ağrı'da eve giren ebabil kuşunun bir günlük misafirliği çocukları sevindirdi

Yem ve suyla beslenen ebabil kuşu, evdeki çocukların sevgilisi oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:59:06 -
Ağrı'da eve giren ebabil kuşunun bir günlük misafirliği çocukları sevindirdi

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir evin balkonundan içeri giren ebabil kuşu, bir günlük bakımının ardından Tarım ve Orman ekiplerine teslim edildi.

Fırat Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında oturan Mehmet Garip'in 5. kattaki evinin balkonundan içeri kuş girdi.

Garip, internetten yaptığı araştırmada ebabil kuşunu olduğunu öğrendiği uçamayan kuşa yem ve su verdi.

Çocukların da bir süre eğlenerek vakit geçirdiği kuş, gün sonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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