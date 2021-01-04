  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağrı'da buz tutan Aşağı Toklu Şelalesi'nin güzelliği drone ile görüntülendi
Aktüel

Ağrı'da buz tutan Aşağı Toklu Şelalesi'nin güzelliği drone ile görüntülendi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:29:32 -
Ağrı'da buz tutan Aşağı Toklu Şelalesi'nin güzelliği drone ile görüntülendi

AĞRI (AA) - Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle tamamen donan Aşağı Toklu Şelalesi ve deresinde, güzel görüntüler oluştu.

Taşlıçay ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde bulunan şelale ve dere, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düşmesiyle dondu.

Yaklaşık 12 metre yükseklikten dökülen şelale ile dere, buz tutan görüntüsüyle kış boyunca çok sayıda dağcı ve doğa tutkununu ağırlıyor.

Buzla kaplı şelaledeki kış güzelliği drone ile havadan görüntülendi.

Ziyaretçilerden Hasan Yıldırım, AA muhabirine, şelale ve çevresinin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Şelaleye gelip fotoğraf çektiklerini ifade eden Yıldırım, "Yazın piknik yapmak için etrafı rengarenk çiçeklerle kaplı olan şelaleye geliyoruz. Kışın da çetin geçtiği için şelale dondu ve bu görüntü bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Buranın manzarası çok güzel ve kışın gelip burada fotoğraf çekiyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili vekilden skandal
Siyaset

İYİ Partili vekilden skandal "Evlat Nöbeti" çıkışı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin eylemine devlet yetkililerinin katılmasını doğru bulmadığını söyle..
Sözcü kafasından tehdit ve geri vites bir arada! Şaban önce 'sıkar' dedi, sonra kıvırdı
Gündem

Sözcü kafasından tehdit ve geri vites bir arada! Şaban önce 'sıkar' dedi, sonra kıvırdı

CHP’nin yayın organı Halk TV’nin eski yöneticisi Şaban Sevinç, Sözcü’nün Ayasofya’nın açılmasını ‘felaket’ olarak nitelendirdiği skandal ma..
Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı
Teknoloji

Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı

Tek er tarafından kullanılan kısa menzilli at-unut tipi tanksavar silahı KARAOK'un menzili 2500 metreye kadar çıkartıldı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay