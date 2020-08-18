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Aktüel

Ağrı'da bir çoban ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-18 01:27:24 -
Ağrı'da bir çoban ölü bulundu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir çoban ölü olarak bulundu.

Tutak ile Güllüce köylüleri arasında önceki gün mera anlaşmazlığından çıkan taşlı sopalı kavganın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ve komando birlikleri, iki tarafın Güllüce'de tekrar karşı karşıya geleceği yönünde ihbar aldı.

Hemen bölgeye intikal eden güvenlik güçleri, iki tarafı da dağıtarak aralarında çıkması muhtemel yeni bir kavgayı önledi.

Olayın yatıştırılmasından 2 saat sonra Güllüce köyüne 3 kilometre uzaklıkta dağlık alanda bir kişinin ölü bulunduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, cesedin çoban Burhan Kılıç'a ait olduğunu belirledi.

Kılıç'ın cenazesi bölgeye sevk edilen ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çobanın yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Kılıç’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

Öte yandan, iki köyde jandarma ve komando birlikleri güvenlik önlemi aldı.

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