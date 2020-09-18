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Aktüel Ağrı'da başkalarının yerine ehliyet sınavına giren 160 kişiye 1'er yıl hapis cezası
Aktüel

Ağrı'da başkalarının yerine ehliyet sınavına giren 160 kişiye 1'er yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:46:10 -
Ağrı'da başkalarının yerine ehliyet sınavına giren 160 kişiye 1'er yıl hapis cezası

AĞRI (AA) - Ağrı’da son bir yılda elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavında (e-sınav) başka adayların yerlerine "joker” olarak sınava giren 160 kişiye 1'er yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avukatı İbrahim Ünal Çetintaş, yazılı açıklamasında, kentte son bir yılda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen salon görevlilerinin sınav esnasında yaptıkları kimlik denetimlerinde elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavında adayların yerlerine “joker” olarak giren 190 kişinin tespit edilerek güvenlik güçlerine bildirildiğini belirtti.

Ehliyet sınavında adaylar ile adayların yerlerine sınava giren toplam 380 kişi hakkında hukuki işlem başlatıldığını kaydeden Çetintaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda mahkemede açılıp sonuçlanan 80 dosyada 160 kişiye, eylemlerine uyan TCK'nin 37/1 maddesi gereği ve 6114 sayılı Kanun'un 10/3.b maddesi uyarınca 1'er yıl hapis cezası verildi. Ayrıca ehliyet sınavında adaylar ile yerlerine “joker” olarak giren kişiler hakkında açılan 110 dosyada da hukuki süreç devam ediyor."

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