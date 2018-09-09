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Ağrı'da akraba kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

09 Eylül 2018 Pazar 17:12
Ağrı'da akraba kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iki akraba arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada Celal Öztürk adlı şahıs öldü. Celal Öztürk'ün oğlu Baran Öztürk ise ağır yaralandı.Yaralı, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Tutak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 17:12
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