  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ağrı’da ağacın tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Ağrı’nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir ağacın tepesinde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:52:44 -
Ağrı’da ağacın tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Ağrı’nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir ağacın tepesinde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Ağrı’nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesin’de bir ağacın tepesine çıkan ve orada mahsur kalan kediyi gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerini arayarak kediyi kurtarmaları için ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne gelen itfaiye ekipleri, uzun bir uğraşın ardından kediyi mahsur kaldığı ağaçtan indirdi. Serbest kalan kedi ağaçtan indirildikten sonra oradan hızla uzaklaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı