Ağrı'da 2 aracın kundaklanması sonrası tutuklama kararı
Ağrı'da 2 aracın kundaklanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.
Ağrı'da 2 aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Mart'ta Fatih Mahallesi'nde bir kamyonet ile minibüsün kundaklanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yeniden sorgulanan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.