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Yerel Ağrı'da 2 aracın kundaklanması sonrası tutuklama kararı
Yerel

Ağrı'da 2 aracın kundaklanması sonrası tutuklama kararı

Ağrı'da 2 aracın kundaklanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 09:58:00 -
Ağrı'da 2 aracın kundaklanması sonrası tutuklama kararı

Ağrı'da 2 aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Mart'ta Fatih Mahallesi'nde bir kamyonet ile minibüsün kundaklanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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