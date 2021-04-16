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Siyaset Ağrı'da "128 milyar nerede?" diyenleri susturacak soru: CHP’nin içindeki taciz ve tecavüz failleri nerede?
Siyaset

Ağrı'da "128 milyar nerede?" diyenleri susturacak soru: CHP’nin içindeki taciz ve tecavüz failleri nerede?

Ağrı'da şehir genelinde, "Vatandaş Soruyor. CHP’nin içindeki taciz ve tecavüz failleri nerede?" afişleri asıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 16:33:00 -
Ağrı'da "128 milyar nerede?" diyenleri susturacak soru: CHP’nin içindeki taciz ve tecavüz failleri nerede?

Ülke genelinde CHP il-ilçe binalarına asılan "128 milyar dolar nerede?" afişlerine Ağrı’dan tepki geldi.

Ülke genelinde CHP il-ilçe binalarına, billboard ve reklam panolarına asılan "128 milyar dolar nerede? afişlere tepki göstermek amacıyla, Ağrı’da şehrin birçok yerinde bulunan billboard ve reklam panolarına, “Vatandaş Soruyor. CHP’nin içindeki taciz ve tecavüz failleri nerede?” yazılı pankartlar asıldı.

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