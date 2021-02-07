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Aktüel Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Aktüel

Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıfırın altında 17 dereceyle gece en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Ağrı'da, ağaçlar kırağı tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 12:40:00 -
Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Kentte etkili olan dondurucu soğuk ve sis, yaşamı olumsuz etkilerken güzel görüntüler de oluşturuyor.

Sabah saatlerinde soğuk havanın etkisiyle ağaçların kırağı tuttuğu kentte, dere ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Kent sakinleri araçlarını soğuktan korumak için naylon ve battaniyelerle örttü.

Kars

Kar yağışıyla beyaza bürünen Kars'ta, adeta beyaz gelinliklerini giyen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Kırsal bölgelerde yaşayanlar da ezdikleri kar örtüsünün üzerinde hayvanlarını yemledi.

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