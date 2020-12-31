Ağrı Valisi Varol Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti

AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Osman Varol, Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti, çocuklarla birlikte pasta kesti.

Varol, Vali Yardımcısı Vekili ve Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla pasta kesen Varol, yeni yılın sağlık, başarı ve huzur getirmesini diledi, çocuklara hediyeler verdi.

Varol, kendilerine emanet edilen çocukların huzurlu bir şekilde yetişmesi ve geleceğe en güzel şekilde hazırlanması gayretinde olduklarını söyledi.



















