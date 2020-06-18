  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ağrı Valiliğine atanan Osman Varol Amasya'dan ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:46:57 -
Ağrı Valiliğine atanan Osman Varol Amasya'dan ayrıldı

AMASYA (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Ağrı Valiliğine atanan Amasya Valisi Osman Varol, kentten ayrıldı.

Vali Varol, ailesiyle Valilik binası önünde düzenlenen törenle yeni görev yerine uğurlandı.

Duygulu anların yaşandığı törende Vali Varol'un eşi Funda Varol ve çocukları, gözyaşlarını tutamadı.

Personelle ve Amasyalılarla helalleşen Varol, şehzadeler şehri Amasya'nın kendisi için çok önemli bir yer olduğunu, 3 senedir burada güzel anılar yaşadığını kaydetti.

Törenin ardından hatıra fotoğrafı çekildikten sonra Varol ve ailesi, kentten ayrıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı