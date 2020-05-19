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Ağrı Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu 893 vatandaşa sıcak yemek ulaştırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:08:58 -
Ağrı Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu 893 vatandaşa sıcak yemek ulaştırdı

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Vefa Sosyal Destek Grubu, evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile yalnız yaşayan 893 vatandaşın, iftarlık yemek ve ekmek ihtiyacını karşıladı.

Ağrı Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, Kovid-19 salgını sürecinde evinden çıkamayan veya yalnız yaşayan vatandaşlara, her gün iftarda 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Hijyenik ortamda pişirilen yemekler, ekipler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına kadar götürülüyor.

Ağrı Valisi Süleyman Elban ile Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 893 kişiye sıcak yemek verildi.

Sıcak yemek yardımı alan vatandaşlardan Hüseyin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar önce eşini kaybettiğini ve evinde yemek pişmediğini söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu sayesinde evine sıcak yemek gelmeye başladığını belirten Kaya, görevlilere teşekkür etti.

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