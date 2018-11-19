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Ağrı merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Ağrı merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 12 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:23
Ağrı merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ağrı merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'nın FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik 8 ilde eşzamanlı olarak yaptığı operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak Ağrı iline getirilmiştir. Şüpheli şahıslardan 2’si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 10 şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır" denildi

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 18:23
  1. Ağrı
  2. FETÖ/PDY operasyonu
  3. Gözaltılar var
  4. Terörle Mücadele

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