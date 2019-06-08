Ağrı lise taban puanları 2019 Ağrı lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 Ağrı lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Ağrı lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Ağrı liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Bilecik lise taban puanları 2018 2019, Ağrı lise taban puanları 2019 2020, Ağrı fen lisesi yüzdelik dilimi 2019, Ağrı Anadolu lisesi taban puanı, Ağrı Anadolu Teknik ve Meslek lisesi taban puanı, Ağrı sağlık meslek lisesi taban puanı, Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi başarı sıralaması, Ağrı fen lisesi taban puanı 2019... İşte Ağrı lise yüzdelik dilimleri 2019.

MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi taban puanları

PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Ağrı Dağı Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERKEZ / Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Ağrı Anadolu İmam-Hatip Lisesi taban puanları

DOĞUBAYAZIT / Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

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