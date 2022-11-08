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Aktüel Ağrı kazada vefat edenlerin ismi nedir? Ağrı'da vefat edenlerin kimlikleri belli oldu mu?
Aktüel

Ağrı kazada vefat edenlerin ismi nedir? Ağrı'da vefat edenlerin kimlikleri belli oldu mu?

Ağrı’da feci bir trafik kazası yaşandı. Kazaya karışanların kimliklerinin tespit edilip edilmediği ise merak ediliyor. Peki, Ağrı’da yaşamını yitirenlerin isimleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2022-11-08 11:40:00 -
Ağrı kazada vefat edenlerin ismi nedir? Ağrı'da vefat edenlerin kimlikleri belli oldu mu?

7 Kasım Pazartesi günü Ağrı'da feci bir trafik kazası yaşandı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Peki, kazada hayatın kaybedenlerin ismi açıklandı mı?

Ağrı kazada vefat edenlerin ismi nedir? Ağrı'da vefat edenlerin kimlikleri belli oldu mu?

Ağrı'da iki tır ve bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 7 kişi hayatını yitirdi, 2'si ağır 18 kişi ise yaralandı. Olayda yaşamını yitirenlerin kimlikleri merak edilmeye başlandı.

Vefat edenlerden 6 kişinin ismi tespit edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı olduğu belirlendi. Bir kişinin ise kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

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