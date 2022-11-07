Ağrı kaza kaç kişi öldü? Ağrı kazada ölenlerin isimleri açıklandı mı?

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, TIR ve tankerin karıştığı kazada, araçlar alev aldı.

Tutak ilçe merkezine girişte, saat 14.30 30 sıralarında TIR, tanker ve yolcu otobüsü, kazaya karıştı. Kaza sırasında araçlar alev aldı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçlara müdahale etti.

Yaşanan kazanın ardından acı haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vefat edenlerin ve yaralananların kimliklerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.