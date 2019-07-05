Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alıyor! Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu birimlerine olmak üzere öğretim üyesinin alınacağını bildirdi. Başvurular bugün itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı son dakika başvuru detayları. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde:Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvuru ve sınav tarihi

İlan Başvuru Tarihi 05.07.2019

Son Başvuru Tarihi 19.07.2019

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 23.07.2019

Giriş Sınavı Tarihi 25.07.2019

Nihai Değerlendirme Sonuç İlanTarihi 29.07.2019