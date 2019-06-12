ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. ÖSYM Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi taban puanları 2019, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2019 ne kadar? Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi YÖK atlas taban puanları tercih robotu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2019 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. Ağrı İbrahim çeçen üniversitesi (AİÇÜ) 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları... 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bölümleri, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bölümleri 2019. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bölümleri

Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul)

(Sağlık Yüksekokulu)

Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul)(İÖ)

(Sağlık Yüksekokulu)

Coğrafya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Eczacılık

(Eczacılık Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Hayvansal Üretim(Yüksekokul)

(Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu)

Hemşirelik(Yüksekokul)

(Sağlık Yüksekokulu)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İslami İlimler

(İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler(İÖ)

(İslami İlimler Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mütercim-Tercümanlık(İngilizce)

(Yabancı Diller Yüksekokulu)

Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (İÖ)

(Yabancı Diller Yüksekokulu)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi)

Rus Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Rus Dili ve Edebiyatı(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Spor Yöneticiliği(Yüksekokul)

(Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)

Spor Yöneticiliği(Yüksekokul)(İÖ)

(Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)

Tarih

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

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