Ağrı Emniyet Müdürü Özen AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

AĞRI (AA) - Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özen, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" karesini seçen Özen, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Özen, AA muhabirlerinin güzel kareler ortaya çıkardığını söyledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Özen, "Sanatı ve sanatçıyı desteklediği için Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz. Fotoğraflar, bir yılın özeti gibi. Bütün fotoğraflar birbirinden güzel ve hangisini seçeceğimizi şaşırdık. Bizim de birisine oy vermemiz gerekiyordu. Haber kategorisinde meslek taassubu yaptık. İftar açan polis arkadaşlarımıza oy verdik. Daha önce görev yaptığım Siirt'te güzel bir resim vardı ona oy verdik." diye konuştu.