Ağrı Dağı’nın kar depoları! Besicilerden susuzluğa geleneksel çözüm
Ağrı Dağı’nın sarp yamaçlarında hayvancılık yapan Iğdır’ın Bulakbaşı köyü sakinleri, doğanın zorlu şartlarına karşı kadim bir yöntemle karşı koyuyor. Baharın gelişiyle birlikte yüksek rakımlı yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, su kaynağının bulunmadığı otlaklarda hayvanlarının susuz kalmaması için kıştan kalma karları adeta birer su deposuna dönüştürüyor.
Kış boyunca yağan karları kazdıkları derin çukurlarda biriktiren ve sızıntıyı önlemek için zemine naylon seren köylüler, havaların ısınmasıyla eriyen karları doğal bir kaynak olarak kullanıyor. Hem maliyetsiz hem de pratik olan bu yöntem, bölgedeki hayvancılığın sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyor. Coğrafi imkansızlıklara karşı geliştirilen bu doğayla uyumlu yaşam biçimi, bölge halkının dayanışmasını da gözler önüne seriyor.
Köylülerden Emrah Kıyga, bölgedeki su ihtiyacını şu sözlerle ifade etti: "15-20 gün sonra hayvanlarımızı buraya getireceğiz. Burada bir su sıkıntımız var. Bu kar eriyor, bu eriyen kar suyunu hayvanlarımıza veriyoruz"