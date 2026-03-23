Ağrı Dağı’nın kar depoları! Besicilerden susuzluğa geleneksel çözüm

Kış boyunca yağan karları kazdıkları derin çukurlarda biriktiren ve sızıntıyı önlemek için zemine naylon seren köylüler, havaların ısınmasıyla eriyen karları doğal bir kaynak olarak kullanıyor. Hem maliyetsiz hem de pratik olan bu yöntem, bölgedeki hayvancılığın sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyor. Coğrafi imkansızlıklara karşı geliştirilen bu doğayla uyumlu yaşam biçimi, bölge halkının dayanışmasını da gözler önüne seriyor.

Köylülerden Emrah Kıyga, bölgedeki su ihtiyacını şu sözlerle ifade etti: "15-20 gün sonra hayvanlarımızı buraya getireceğiz. Burada bir su sıkıntımız var. Bu kar eriyor, bu eriyen kar suyunu hayvanlarımıza veriyoruz"