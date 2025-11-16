  • İSTANBUL
Yerel Ağrı Dağı'nda müthiş görüntü
Ağrı Dağı'nda müthiş görüntü

Ağrı Dağı'nda müthiş görüntü

Nadir görülen mercek bulutu Ağrı Dağı'nda hayran bıraktı.

Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'nda nadir görülen bir doğa olayı yaşandı.

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Kılıçoğlu, halk arasında "şapka bulutu" olarak bilinen "mercek bulutu (lenticular cloud)" adlı atmosferik olayı fotoğrafladı.

Bulutun dağın zirvesini sararak oluşturduğu görsel şölen hayran bıraktı.

Amerikalı tarihçiden müthiş analiz! Osmanlı'daki devrimi masonlar yaptı
Türk bilim adamının ekibi dünyanın gündeminde: 'Yaşanabilir bölgede" müthiş keşif
Pakistan yemeği nedir? Nasıl Yapılır? Pakistan pilavı (Müthiş Lezzet) tavuklu pilav tarifiyle çok benzer
Yanlış duymadınız, İzmit'te yılın mı yılların mı müthiş bir buluşu...
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
Ekrem’den bir darbe de yer altı madenlerine: Ülke kaybetti örgüt kazandı
Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin detayları, CHP'nin yüzkarası kabul edilen bu olayın vahametini gözler önüne serdi. İddianame..
Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!
Irak’ta yağışların sert düşüşü, yeraltı sularının tükenmesi ve Dicle–Fırat hattına aşırı bağımlılık, su stoklarını yüzde 8’e kadar indirdi. ..
