Ağrı Dağı'nda müthiş görüntü
Nadir görülen mercek bulutu Ağrı Dağı'nda hayran bıraktı.
Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'nda nadir görülen bir doğa olayı yaşandı.
Fotoğraf sanatçısı Mehmet Kılıçoğlu, halk arasında "şapka bulutu" olarak bilinen "mercek bulutu (lenticular cloud)" adlı atmosferik olayı fotoğrafladı.
Bulutun dağın zirvesini sararak oluşturduğu görsel şölen hayran bıraktı.
