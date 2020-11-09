  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağrı Dağı ve civardaki dağların zirvesi karla kaplandı
Aktüel

Ağrı Dağı ve civardaki dağların zirvesi karla kaplandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:50:17 -
Ağrı Dağı ve civardaki dağların zirvesi karla kaplandı

IĞDIR (AA) - Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan yağışların ardından yarıya kadar karla kaplandı.

Doğu Anadolu'da etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, yüksek kesimli bölgelerde kar yağışına dönüştü.

Sahip olduğu 5 bin 137 metre rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı ve Iğdır ile Ağrı sınırlarında yer alan Aras, Zor ve Canderviş dağlarının büyük bölümü karla kaplandı.

Ağrı Dağı'nın zirvesinden 2 bin 500 rakıma kadarki bölümü karla kaplandı.

Bölgedeki yüksek kesimlerde kar yağışının yaşanmasıyla hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce
Gündem

İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce

TSK içerisinden devlet sırlarını sızdırdığı ve MİT'i ifşa etme suçlamasıyla yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a İlker Baş..
Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı
Gündem

Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı

Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda yeni kurulacak finans düzeni için Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini söyledi.
Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites
Dünya

Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hz. peygambere hakaretin ardından Fransa’ya karşı İslam ülkeleri tarfından uygulanan boykot sonr..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay