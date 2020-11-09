Ağrı Dağı ve civardaki dağların zirvesi karla kaplandı

IĞDIR (AA) - Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan yağışların ardından yarıya kadar karla kaplandı.

Doğu Anadolu'da etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, yüksek kesimli bölgelerde kar yağışına dönüştü.

Sahip olduğu 5 bin 137 metre rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı ve Iğdır ile Ağrı sınırlarında yer alan Aras, Zor ve Canderviş dağlarının büyük bölümü karla kaplandı.

Ağrı Dağı'nın zirvesinden 2 bin 500 rakıma kadarki bölümü karla kaplandı.

Bölgedeki yüksek kesimlerde kar yağışının yaşanmasıyla hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.