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Ağrı Dağı Milli Parkına bin keklik bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Ağrı Dağı Milli Parkı’na bin adet keklik bırakıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:56
Ağrı Dağı Milli Parkına bin keklik bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Ağrı Dağı Milli Parkı’na bin adet keklik bırakıldı.


Konya Üretim Çiftliğinde üretilen ve Iğdır’a getirilen bin adet keklik doğaya bırakıldı. Özellikle kene gibi zararlı böceklerin çoğalmasında etkili olan Keklikler, Ağrı Dağı Milli Parkında doğaya bırakıldı. 2013 yılından beri bölgeye 3 bin adet keklik bırakıldığı, popülasyonun artmasının sağlanması ve doğadaki zararlı böceklerle mücadele edilmesi hedeflendiği belirtildi. Bu kuşlar, özellikle süne, kene, kımıl ve zararlı böceklerin çoğalmasını engelleyeceğini, doğal yaşamda da biyoçeşitliliğin artacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:56
  1. doğa

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