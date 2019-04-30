Ağrı çukur siyasetini sandığa gömdü

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. 31 Mart'ta Ağrı'da alınan sonuca ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelebi, Ağrı halkının çukur siyasetine geçit vermediğini söyledi.

'Ağrı halkı çukur siyasetini kabul etmedi'

Çelebi şöyle konuştu:

"Ağrı insanı mütedeyyindir. Ağrılılar 7 Haziran'dan sonraki hendek siyasetini sevmedi. Bizim insanlarımız ideolojik anlamda farklı düşünseler bile söz konusu devleti ve bayrağı olunca gerçekten sarılır. 31 Mart sonrasında da devletine sahip çıktı ve PKK'ya da dedi ki 'Bizi kullandın ve çalışmadın. Bizim paramızı dağa gönderdin. Biz devletimizin ve devletimizin bekasının yanındayız.' diye bir tavır koydu ve hamd olsun biz de çok güzel bir netice ile kazandık."

'Hemşehrilerimi yalnız bırakmıyorum'

24 Haziran seçimlerinden sonra Ağrı halkını hiçbir zaman yalnı bırakmadıklarını ifade eden Çelebi, "Biz 24 Haziran seçimlerinden sonra Ağrı'yı hiç yalnız bırakmadık. AK Parti'nin Ağrı'daki tek milletvekiliyim. Ağrı'ya gitmediğim üç hafta oldu. Bunun bir tanesi Kızılcahamam Kampı'ydı. Bir tanesi 3. Havalimanı'nın açılışıydı. Bir diğeri de temayül yoklamasıydı. Onun haricinde her zaman hemşehrilerimle birlikte oldum." şeklinde konuştu.