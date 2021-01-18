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Gündem Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı
Gündem

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine tek tek giderek onların derdini dinleyip yardımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 23:47:00 -

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Savcı Sayan vatandaşların kapısını çaldı

Belediye Başkanı Savcı Sayan, kent merkezinde bulunan ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek hem sorunlarını dinledi hem de ekmek dağıttı.

Başkan Sayan, vatandaşlara pandemi nedeniyle evde kalmaları ve kurallara uymaları hususunda uyarılarda bulundu. Başkan Sayan, "İhtiyacı olan herkesin yanındayız, daima her şartlarda kapılarını çalacağız. Ekmeği paylaşmak her şeyden daha değerlidir" dedi.

Vatandaşlar, Başkan Savcı Sayan’a kendilerini bu zor zamanda yalnız bırakmadığı için teşekkür ettiler.

 

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