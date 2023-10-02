Ağrı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı!
Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Karadoğan, sabah saatlerinde Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda kalp rahatsızlığı teşhisi konulan Karadoğan, doktorların tavsiyesi üzerine gözlem altına alındı.
Durumu yarın netlik kazanacak!
Karadoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre dinlenmesi gerektiği belirtildi.
Karadoğan’ın yarın yapılacak son kontrollerden sonra hastanede veya evde tedavi sürecinin belirleneceği öğrenildi.