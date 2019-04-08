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Ağrı Amatör Liginin Şampiyonu Patnos Spor oldu

2018-2019 futbol sezonunda Ağrı Amatör Liginin şampiyonu Patnos Spor Kulübü oldu.

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:39
Ağrı Amatör Liginin Şampiyonu Patnos Spor oldu

2018-2019 futbol sezonunda Ağrı Amatör Liginin şampiyonu Patnos Spor Kulübü oldu. Patnos Spor, Play-Off müsabakalarının bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.


Hafta sonunda Eleşkirt Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Patnos Spor, ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı karşılaşmadan, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip ayrıldı. En yakın takipçisine 6 puan fark atan Patnos Spor, Hamur Kümbet Spor’un müsabakalardan ihraç edilmesi ile birlikte şampiyonluğunu ligin bitimine iki hafta kala ilan etti.


BAL Ligi için mücadele ettiklerini söyleyen kulüp antrenörü Çetin Tezcan "BAL ligi hedefi ile yola çıktığımız ligi namağlup tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile bize ligin başından bu yanadır emeklerini esirgemeyen tüm Patnos Spor dostlarına teşekkür ediyor, futbolcularımı gönülden kutluyorum" dedi


Patnos Spor’u başarısından dolayı tebrik eden Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Erkan Kösedağ ise "12 takımın iki grupta oynadığı maçlar sonrasında, Play-Off grubuna kalan Patnos Spor, burada elde ettiği sonuçlarla il şampiyonu oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Bal ligi için önlerinde iki seçenek var. Ağrı 1970 Spor eğer ki, önümüzdeki hafta Mardin Spor’u yenerek kendi grubunu lider tamamlar ise, Patnos Spor doğrudan BAL ligine yükselecek, aksi durumda ise BAL ligi için Ağrı 1970 Spor ile bir baraj müsabakası oynayacaklar. Temennimiz Ağrı 1970 Spor’un profesyonel lige yükselerek, Bal liginde ise Patnos Spor’un mücadele etmesidir." Dedi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 09:39
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