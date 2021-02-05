Agorafobi nedir? Agorafobi belirtileri nelerdir? Agorafobi tedavisi nasıl olur?

Terim olarak “Alan korkusu” anlamında olan, kısacası kişinin kalabalık ortamlara girme ve dışarı çıkma korkusu olarak bilinen agorafobi rahatsızlığı tedavi edilmesi gereken hastalıklar arasında yer alıyor.

Agorafobi belirtileri

- Kişi evden çıkmakta güçlük çeker veya tek başına dışarı çıkamaz.

- Kalabalık ortamlara girmek istemez.

- Tünele girmekte, asansöre binmekte, sinema veya tiyatro salonlarına gitmekte, kapalı otoparklarda bulunmakta, kısacası tüm dar ve kapalı mekanlarda olmakta oldukça zorlanır.

- Kişi bu tür yerlerde bulunduğu sürece nefes darlığı çektiğini, bayılacağını zanneder ve bu kaygılarla yaşama devam eder.

Agorafobi tedavisi

Agorafobi tedavisi kişiden kişiye göre değişiklik gösterir ve çoğu zaman başarılı sonuç elde edilir. Genel olarak agorafobi hastalığı bulunan kişinin bir terapiste görünmesi gerekir. İlaç olarak da doktor kontörlünde antidepresan veya anksiyete hapları kullanılır.