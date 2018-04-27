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Ağlayan vekiller CHP'ye geri dönüyor!

İYİ Parti-CHP ittifakı girişimi başarısız oldu. CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin partiye geri döneceği ileri sürüldü. Kiralık vekillerin İP'e geçtiklerini açıkladıkları toplantıdaki ağlamaklı halleri dikkat çekmişti.

27 Nisan 2018 Cuma 08:51
Ağlayan vekiller CHP'ye geri dönüyor!

Geçtiğimiz çarşamba gerçekleşen Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

RESTE REST

Buna göre iki lider gergin anlar yaşadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye verdiği 15 milletvekilinin diyetini Meral Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmesini söyleyerek istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na rest çekerek yanıt verdi:

“20 milletvekiliyle değil, 100 bin imzayla aday olacağım”

AĞLAYAN VEKİLLER CHP'YE DÖNÜYOR

Kılıçdaroğlu'nun ani kararıyla 15 CHP'li milletvekili İYİ Parti'ye geçmişti. Büyük şok yaşayan bu vekiller Meclis'te oluşturdukları grupla İYİ Parti'nin seçimlere YSK kararlarından bağımsız olarak girebilmesi için destek verecekti. Fakat YSK, İYİ Parti'ye "olur" verince buna gerek kalmadı.

Şimdi Akşener'in Kılıçdaroğlu'na rest çekmesiyle 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesi bekleniyor.

İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları dikkat çekti

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 08:51
  1. meral akşener
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. chp
  4. iyi parti
  5. ysk

YORUM YAZ

  • nn2 dk önce
    REZİLLİK YAPTİGİ YANINA KARKALDIMAYMUN GİBİ OYNATILAN ADAMGİNE DE BUN LARİN PLAN İÇİNDE PLANI OLUR HİN OGLU HİNBU TAKTİKLERİ GÜN GECIRIYOR İŞLERİ GUCLERİ HAİNLİK HAİNLER BİR BİRİNE DÜŞER İSALLAH SER GÜÇLERİN AYAKCILARI
  • yaşar köseyaşar köse3 dk önce
    Mallar defolumu çıktı......Muhtemelen...
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